Sangetsu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sangetsu äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Sangetsu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43,49 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sangetsu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 47,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at