Sanix legte Quartalsergebnis vor

Sanix hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Sanix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,99 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 10,97 Milliarden JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 10,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at