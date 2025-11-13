Sanlorenzo legte Quartalsergebnis vor

Sanlorenzo hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 262,2 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 245,3 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at