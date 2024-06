SAP SE-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP anlässlich der Anwenderkonferenz Sapphire auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Die Sapphire sei für Investoren oft eine "Reise-und-Ankunft"-Erfahrung, aber in diesem Jahr dürfte der Markt genug Positives mitnehmen, resümierte Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:07 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 179,18 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 6,60 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 619 643 SAP SE-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 30,1 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2024 gerechnet.

