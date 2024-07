Sartorius-Aktie auf Erholungskurs

Bei XETRA kosteten die Vorzugsaktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius wieder bis zu 222 Euro.

Zuletzt gewannen sie satte 5,33 Prozent auf 223,50 Euro.

Mit einem Minus von einem Drittel bleiben sie aber schwächster DAX-Wert 2024.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan glich seine Schätzungen in einem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Juli mit dem Marktkonsens ab. Er liegt beim operativen Ergebnis (Ebit) drei Prozent darunter, bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech gar 5 Prozent. Alles rechne mit einer Senkung der Jahresziele, so Vosser. An dem beim jüngsten Kapitalmarkttag gezeichneten Bild habe sich aber zuletzt nichts mehr geändert. Messen lassen müsse sich Sartorius dann am neuen Ausblick, um schrittweise verloren gegangenes Vertrauen zurückzuerobern.

Vosser geht davon aus, dass Sartorius für 2024 auf einen stabilen bis allenfalls leicht höheren Umsatz zurückrudert. Bisher werde noch ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert.

