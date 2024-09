Sartorius-Aktie legt zu: Sartorius bekommt 'Sector Perform'-Rating verpasst

Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 295 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Der strukturelle Rückenwind des Marktes für die Bioverarbeitende Industrie sei nach wie vor intakt, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings hätten sich die Aktien von Sartorius und dessen französischer Tochter Sartorius Stedim Biotech nach der jüngsten Prognosesenkung deutlich schlechter entwickelt als die der Wettbewerber, was eine Chance für Investoren darstelle. Wegen des größeren Aufwärtspotenzials und des geringeren Verschuldungsgrades von Stedim bevorzugt der Experte die Papiere der Sartorius-Tochter.

Im XETRA-Handel gewinnt die Sartorius-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 239,80 Euro.