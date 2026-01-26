CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
26.01.2026 11:07:21
Saudi defense deals could change Middle East security
Riyadh is in talks with Somalia, Egypt and Turkey about two new defense pacts. What impact will they have if they go ahead?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs
Analysen zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|1 096,00
|0,27%
|Middle East Holding Registered Shs
|2,01
|2,03%
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|10,04
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.