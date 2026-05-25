Saven Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saven Technologies hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Saven Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saven Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 37,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Saven Technologies ein EPS von 2,38 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,04 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 188,99 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at