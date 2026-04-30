Scandi Standard AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Scandi Standard AB äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,55 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scandi Standard AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,68 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 3,38 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,57 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,64 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at