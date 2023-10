Schneider Electric-Aktie verliert: Schneider Electric-Aktie meldet unveränderten Umsatz, Ausblick bestätigt

Der französische Konzern für Energiemanagement erzielte in den drei Monaten einen Umsatz von 8,79 Milliarden Euro, verglichen mit 8,78 Mrd. Euro vor einem Jahr. Das Ergebnis entspricht einem Anstieg von 0,1 Prozent auf berichteter Basis und einem Anstieg von 11,5 Prozent auf organischer Basis, so das Unternehmen. Analysten hatten einen Umsatz von 8,93 Milliarden Euro erwartet.

In Nordamerika, auf das 35 Prozent des Konzernumsatzes entfallen, stieg der Umsatz auf berichteter Basis um 6,5 Prozent. Westeuropa, das 23 Prozent des Quartalsumsatzes ausmacht, wuchs im Berichtszeitraum um 3,7 Prozent. Schneider warnte vor Anzeichen einer schwächeren Nachfrage in China und Westeuropa im vierten Quartal, hielt aber an seinen Zielen für 2023 fest.

An der EURONEXT Paris fallen Schneider Electric-Aktien am Morgen zeitweise um 1,51 Prozent ins Minus auf 145,22 Euro.

PARIS (Dow Jones)