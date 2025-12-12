12.12.2025 06:31:28

SCHOTT Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SCHOTT Pharma hat am 11.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,22 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als SCHOTT Pharma mit 0,220 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 247,0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 237,1 Millionen EUR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,970 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,990 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 986,20 Millionen EUR im Vergleich zu 957,09 Millionen EUR im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,993 EUR und einen Umsatz von 986,43 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at

