Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
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13.04.2026 06:00:00
Schroders oder die Zuversicht nach dem Paukenschlag
Der britische Vermögensverwalter Schroders spielt als international vernetzter Anbieter eine strategisch bedeutende Rolle in der Schweiz. Gerade in der aktuellen Konstellation könnte sich diese Position als klarer Vorteil erweisen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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