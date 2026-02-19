Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
19.02.2026 10:30:38
Schroders-Spitzenmann wird Verwaltungsrat bei Immobiliengesellschaft
Der in der Bankenszene bestens vernetzte Adrian Nösberger, Verwaltungsratspräsident in spe von Schroders, stellt sich für die Wahl in das Leitungsgremium der Novavest Real Estate zur Verfügung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
