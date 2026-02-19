Schroders Aktie

Schroders für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 10:30:38

Schroders-Spitzenmann wird Verwaltungsrat bei Immobiliengesellschaft

Der in der Bankenszene bestens vernetzte Adrian Nösberger, Verwaltungsratspräsident in spe von Schroders, stellt sich für die Wahl in das Leitungsgremium der Novavest Real Estate zur Verfügung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schroders plc

mehr Nachrichten