Schrodinger: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Schrodinger hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,92 Prozent auf 54,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at