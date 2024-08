Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Anleger in Europa treten heute den Rückzug an.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,23 Prozent auf 4 658,17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,984 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,208 Prozent höher bei 4 678,44 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 668,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 654,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 703,22 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,14 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bei 4 903,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 054,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 317,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 3,22 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,13 Prozent auf 34,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 24,58 EUR), SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 189,22 EUR), Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 183,15 EUR) und Allianz (+ 0,04 Prozent auf 254,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-2,33 Prozent auf 25,74 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 156,12 EUR), Stellantis (-1,39 Prozent auf 14,06 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 213,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 57,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 360 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 315,413 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

