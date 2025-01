Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,38 Prozent auf 5 147,28 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,361 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,124 Prozent auf 5 212,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 219,37 Punkten am Vortag.

Bei 5 146,82 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 223,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.12.2024, einen Stand von 4 898,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Stand von 4 943,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 635,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,66 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 260,28 Punkten. Bei 4 845,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,74 Prozent auf 98,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,02 Prozent auf 29,65 EUR), Enel (+ 0,96 Prozent auf 6,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,74 Prozent auf 57,21 EUR) und BMW (+ 0,66 Prozent auf 79,36 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-4,20 Prozent auf 199,70 EUR), Infineon (-3,92 Prozent auf 32,69 EUR), UniCredit (-1,87 Prozent auf 43,02 EUR), BASF (-1,48 Prozent auf 46,31 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-1,30 Prozent auf 164,88 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 716 955 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 366,863 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

