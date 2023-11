Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 4 303,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,759 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 4 315,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 315,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 323,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 302,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 149,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 284,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 3 882,78 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 11,60 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 5,70 Prozent auf 146,82 EUR), Infineon (+ 1,16 Prozent auf 33,96 EUR), Enel (+ 0,83 Prozent auf 6,30 EUR), Allianz (+ 0,73 Prozent auf 226,15 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 372,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,48 Prozent auf 43,93 EUR), BMW (-2,08 Prozent auf 94,05 EUR), Flutter Entertainment (-1,87 Prozent auf 123,50 GBP), Volkswagen (VW) vz (-1,49 Prozent auf 108,26 EUR) und adidas (-1,32 Prozent auf 176,56 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 870 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 353,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 11,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

