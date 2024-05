Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt nach

Um 12:09 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,35 Prozent auf 4 462,69 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,112 Prozent auf 4 473,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 478,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 458,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 477,00 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,762 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 413,17 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 4 277,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 023,24 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 543,01 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,37 Prozent auf 4,94 GBP), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 469,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,20 Prozent auf 49,70 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 21,74 EUR) und Roche (+ 0,04 Prozent auf 228,90 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil National Grid (-1,76 Prozent auf 8,61 GBP), BASF (-1,21 Prozent auf 47,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,19 Prozent auf 65,59 EUR), UBS (-1,06 Prozent auf 28,01 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 38,80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die National Grid-Aktie. 8 757 906 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 544,017 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at