Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus

Am Dienstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,01 Prozent tiefer bei 18 419,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,761 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,280 Prozent auf 18 473,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 421,69 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 495,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 406,17 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 18 171,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, wies der DAX einen Wert von 18 768,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 15 574,26 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,84 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,04 Prozent auf 29,98 EUR), EON SE (+ 0,78 Prozent auf 12,34 EUR), Henkel vz (+ 0,77 Prozent auf 78,50 EUR), Infineon (+ 0,76 Prozent auf 31,80 EUR) und Zalando (+ 0,54 Prozent auf 24,03 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Bayer (-2,46 Prozent auf 28,37 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 544,80 EUR), Daimler Truck (-0,93 Prozent auf 33,97 EUR), Deutsche Bank (-0,88 Prozent auf 14,02 EUR) und Siemens Energy (-0,83 Prozent auf 25,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 324 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 229,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at