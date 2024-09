Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt am Dienstagmittag ab

Am Mittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 18 423,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,753 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,143 Prozent tiefer bei 18 417,11 Punkten, nach 18 443,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 490,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 360,57 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der DAX 17 722,88 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, wurde der DAX mit 18 494,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 740,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,87 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,46 Prozent auf 258,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,82 Prozent auf 39,71 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,56 Prozent auf 33,29 EUR), RWE (+ 1,54 Prozent auf 33,68 EUR) und QIAGEN (+ 1,42 Prozent auf 41,54 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,79 Prozent auf 90,12 EUR), adidas (-1,73 Prozent auf 210,30 EUR), BMW (-1,70 Prozent auf 76,32 EUR), Daimler Truck (-1,55 Prozent auf 30,48 EUR) und Bayer (-1,32 Prozent auf 28,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 472 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,57 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

