Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Verluste

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent leichter bei 18 422,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,766 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,880 Prozent tiefer bei 18 394,30 Punkten, nach 18 557,70 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 440,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 385,65 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,832 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 24.06.2024, den Stand von 18 325,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, notierte der DAX bei 18 088,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 190,95 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9,86 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,55 Prozent auf 506,40 EUR), Porsche (+ 2,23 Prozent auf 70,48 EUR), Sartorius vz (+ 1,95 Prozent auf 224,60 EUR), Infineon (+ 0,57 Prozent auf 33,26 EUR) und RWE (+ 0,51 Prozent auf 33,28 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-6,33 Prozent auf 14,69 EUR), adidas (-1,95 Prozent auf 225,90 EUR), QIAGEN (-1,81 Prozent auf 37,96 EUR), Daimler Truck (-1,34 Prozent auf 35,96 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 446,80 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 869 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214,193 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

