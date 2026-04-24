Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 24 064,01 Punkte zurück. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,041 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,258 Prozent höher bei 24 217,70 Punkten in den Handel, nach 24 155,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23 998,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 217,70 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, betrug der DAX-Kurs 22 636,91 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der DAX bei 24 900,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der DAX-Kurs bei 22 064,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,94 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 185,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,68 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 54,46 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,23 Prozent auf 265,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil MTU Aero Engines (-4,85 Prozent auf 288,30 EUR), Bayer (-3,40 Prozent auf 38,68 EUR), EON SE (-3,33 Prozent auf 18,74 EUR), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 367,20 EUR) und Scout24 (-2,52 Prozent auf 67,65 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 889 745 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 184,201 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at