Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag schwächer

Mit dem LUS-DAX geht es am Freitag abwärts.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,72 Prozent auf 18 833,50 Punkte zurück.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 970,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 799,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, stand der LUS-DAX bei 18 359,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Stand von 18 247,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Wert von 15 702,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,48 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 048,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 0,98 Prozent auf 207,10 EUR), EON SE (+ 0,91 Prozent auf 13,30 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 293,60 EUR), Symrise (+ 0,58 Prozent auf 120,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,54 Prozent auf 277,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,80 Prozent auf 55,00 EUR), Porsche (-5,38 Prozent auf 65,06 EUR), Infineon (-4,38 Prozent auf 29,49 EUR), adidas (-4,14 Prozent auf 217,70 EUR) und Merck (-3,63 Prozent auf 160,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 059 701 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232,810 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,61 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at