Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,02 Prozent schwächer bei 26 487,31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 244,742 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,000 Prozent stärker bei 26 492,62 Punkten, nach 26 492,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 745,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 401,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 136,98 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.09.2023, bei 27 852,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, einen Stand von 26 183,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,86 Prozent auf 59,30 EUR), HelloFresh (+ 2,77 Prozent auf 14,64 EUR), Delivery Hero (+ 2,70 Prozent auf 30,27 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,66 Prozent auf 5,87 EUR) und LANXESS (+ 2,54 Prozent auf 23,41 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-3,83 Prozent auf 20,08 EUR), Aurubis (-2,81 Prozent auf 76,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,57 Prozent auf 81,98 EUR), freenet (-2,14 Prozent auf 25,64 EUR) und HOCHTIEF (-1,85 Prozent auf 100,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 058 010 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,392 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,34 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at