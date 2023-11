Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags

Anleger in Frankfurt treten derzeit den Rückzug an.

Um 15:42 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 1,12 Prozent auf 26 098,48 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243,279 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,033 Prozent schwächer bei 26 386,11 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 394,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 088,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 457,41 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 24 065,65 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, bei 27 011,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wies der MDAX 25 547,45 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,45 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 3,34 Prozent auf 63,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,86 Prozent auf 31,15 EUR), HUGO BOSS (+ 1,69 Prozent auf 60,30 EUR), Talanx (+ 1,16 Prozent auf 65,35 EUR) und SMA Solar (+ 0,91 Prozent auf 55,70 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TeamViewer (-9,46 Prozent auf 13,55 EUR), HelloFresh (-6,88 Prozent auf 15,09 EUR), GEA (-5,28 Prozent auf 33,04 EUR), Evonik (-3,91 Prozent auf 17,69 EUR) und Delivery Hero (-3,19 Prozent auf 32,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 455 621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,514 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,22 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at