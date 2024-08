Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Der MDAX verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 25 270,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 248,902 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,105 Prozent höher bei 25 307,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 281,22 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 334,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 257,29 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,408 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 25 116,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, wies der MDAX einen Wert von 27 134,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, notierte der MDAX bei 27 287,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,84 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TRATON (+ 1,55 Prozent auf 29,55 EUR), Delivery Hero (+ 1,51 Prozent auf 24,19 EUR), TUI (+ 0,87 Prozent auf 6,24 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,77 Prozent auf 35,20 EUR) und HelloFresh (+ 0,76 Prozent auf 7,38 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LEG Immobilien (-3,08 Prozent auf 84,90 EUR), Aroundtown SA (-2,07 Prozent auf 2,22 EUR), EVOTEC SE (-1,63 Prozent auf 6,65 EUR), Jungheinrich (-0,86 Prozent auf 27,64 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,69 Prozent auf 85,92 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 765 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 20,000 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

2024 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

