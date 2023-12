Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,06 Prozent leichter bei 26 453,17 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 244,396 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,314 Prozent tiefer bei 26 653,72 Punkten, nach 26 737,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 453,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 653,72 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,149 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 25 107,61 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Stand von 27 160,83 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.12.2022, den Stand von 25 263,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,84 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,19 Prozent auf 23,90 EUR), Scout24 (+ 0,31 Prozent auf 63,78 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,27 Prozent auf 37,43 EUR), Stabilus SE (+ 0,26 Prozent auf 57,15 EUR) und freenet (+ 0,23 Prozent auf 25,64 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Lufthansa (-4,03 Prozent auf 8,24 EUR), PUMA SE (-2,84 Prozent auf 57,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,71 Prozent auf 5,82 EUR), thyssenkrupp (-2,59 Prozent auf 6,62 EUR) und LANXESS (-2,23 Prozent auf 25,02 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 146 559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,366 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at