Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab

Der SDAX notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 13 848,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 111,906 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 13 863,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 884,11 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 848,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 863,35 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 13 558,57 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 12 824,20 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2023, den Stand von 13 307,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,197 Prozent nach oben. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ADTRAN (+ 7,09 Prozent auf 6,80 USD), NORMA Group SE (+ 6,15 Prozent auf 15,18 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,61 Prozent auf 15,48 EUR), Bilfinger SE (+ 0,73 Prozent auf 38,66 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,71 Prozent auf 0,99 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-2,70 Prozent auf 22,38 EUR), Mutares (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR), CANCOM SE (-2,41 Prozent auf 28,36 EUR), Hypoport SE (-2,16 Prozent auf 185,90 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-2,10 Prozent auf 34,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71 276 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,370 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

