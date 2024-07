Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück

So performte der TecDAX schlussendlich.

Schlussendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 3 302,20 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 533,811 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,198 Prozent auf 3 311,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 317,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 261,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 312,51 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,304 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, notierte der TecDAX bei 3 307,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, notierte der TecDAX bei 3 266,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, stand der TecDAX noch bei 3 261,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,673 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 7,48 Prozent auf 76,15 EUR), Bechtle (+ 2,13 Prozent auf 40,30 EUR), CANCOM SE (+ 1,52 Prozent auf 32,08 EUR), freenet (+ 1,50 Prozent auf 25,70 EUR) und ATOSS Software (+ 1,38 Prozent auf 131,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-6,47 Prozent auf 30,48 EUR), Elmos Semiconductor (-5,65 Prozent auf 71,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,91 Prozent auf 60,00 EUR), Eckert Ziegler (-4,67 Prozent auf 42,46 EUR) und AIXTRON SE (-2,61 Prozent auf 19,58 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 8 366 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 229,497 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at