NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" belassen. Die Historie zeige, dass ein nachlassendes US-Wirtschaftswachstum rasch die Halbleiterindustrie belaste, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. ASML als Ausrüster des Sektors sei im derzeit unsicheren Umfeld aber besser dagegen gewappnet als die Chiphersteller Infineon und STMicroelectronics./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 22:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.