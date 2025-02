NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Im derzeitigen Abwärtszyklus bei Halbleitern für die Autoindustrie hätten einige scheinbar schon den Tiefpunkt erreicht, andere suchten ihn aber noch, schrieb ein Team um Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Zeitpunkt einer Erholung sei nun für 2025 eine wichtige Debatte. Der übergeordnete Ausblick im Geschäft mit Autoherstellern bleibe dank Fahrassistenzsystemen, Hybrid-Antrieben und SiC-Technologien positiv./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 21:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.