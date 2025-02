NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" belassen. Die Lagerbestände an Halbleitern für die Automobil- und Industriebranche deuteten in der europäischen Chipbranche nicht auf eine baldige Erholung der Aktienkurse hin, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der schwachen Nachfrage auf einigen Märkten sei der Bestandsabbau im vierten Quartal ins Stocken geraten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 00:15 / GMT



