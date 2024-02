Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start nach

Der TecDAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,52 Prozent auf 3 411,56 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 515,769 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,413 Prozent auf 3 415,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 429,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 415,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 405,05 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Stand von 3 275,50 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2023, einen Stand von 2 994,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der TecDAX auf 3 268,71 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,62 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ADTRAN (+ 7,09 Prozent auf 6,80 USD), HENSOLDT (+ 2,43 Prozent auf 32,04 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 10,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,86 Prozent auf 112,30 EUR) und JENOPTIK (+ 0,64 Prozent auf 28,28 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siltronic (-6,56 Prozent auf 86,20 EUR), CANCOM SE (-2,41 Prozent auf 28,36 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 33,96 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 164,94 EUR) und Nemetschek SE (-1,24 Prozent auf 87,56 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 142 361 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,98 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

