NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 20.11.2022 wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 21,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47,506 ADTRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2025 354,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,51 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 581,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

