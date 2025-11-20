ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|
20.11.2025 15:21:24
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 4,209 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 7,564 Restricted Stock Units (granted November 17, ...
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|United States
|Internet:
|www.adtran.com
|End of News
|EQS News Service
|
101956 20.11.2025 CET/CEST
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
