20.11.2025 15:21:24

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 4,209 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 7,564 Restricted Stock Units (granted November 17, ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

20.11.2025 / 15:20 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Thomas R.
Last name(s): Stanton

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: US00486H1059

b) Nature of the transaction
Acquisition of 4,209 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 7,564 Restricted Stock Units (granted November 17, 2021) pursuant to the 2020 Employee Stock Incentive Plan. 3,355 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) were withheld by ADTRAN Holdings, Inc. to cover the taxes.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
7.33 USD 30,851.97 USD

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
7.33 USD 30,851.97 USD

e) Date of the transaction
17/11/2025; UTC-6

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


20.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com



 
End of News EQS News Service




101956  20.11.2025 CET/CEST





Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

