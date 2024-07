Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Der TecDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 3 364,54 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 528,951 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 3 374,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 375,31 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 356,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 378,87 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,30 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 3 322,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, lag der TecDAX bei 3 257,06 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 17.07.2023, mit 3 199,51 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,20 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,73 Prozent auf 246,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 23,98 EUR), EVOTEC SE (+ 0,64 Prozent auf 8,71 EUR), United Internet (+ 0,39 Prozent auf 20,76 EUR) und TeamViewer (+ 0,36 Prozent auf 11,05 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-5,64 Prozent auf 60,20 EUR), Eckert Ziegler (-5,32 Prozent auf 47,02 EUR), Siltronic (-1,84 Prozent auf 74,50 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,83 Prozent auf 15,60 EUR) und Nordex (-1,45 Prozent auf 12,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 320 127 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 219,158 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

