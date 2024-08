Schwache Performance in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,86 Prozent auf 8 284,77 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,545 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 356,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 356,94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 273,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 356,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Stand von 8 155,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 424,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 7 262,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,29 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit StJamess Place (+ 1,55 Prozent auf 7,02 GBP), Fresnillo (+ 1,10 Prozent auf 5,52 GBP), easyJet (+ 1,08 Prozent auf 4,38 GBP), Anglo American (+ 0,78 Prozent auf 22,53 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0,67 Prozent auf 1,73 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BT Group (-7,80 Prozent auf 1,34 GBP), Ocado Group (-3,75 Prozent auf 3,65 GBP), JD Sports Fashion (-2,48 Prozent auf 1,26 GBP), Segro (-2,46 Prozent auf 8,74 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,38 Prozent auf 4,39 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 162 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,188 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at