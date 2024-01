Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags

Am Freitag verliert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,65 Prozent auf 7 673,09 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 723,07 Punkten, nach 7 723,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 642,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 723,07 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,778 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 489,84 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.10.2023, einen Stand von 7 451,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der FTSE 100 7 633,45 Punkte auf.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 3,83 Prozent auf 7,71 GBP), Centrica (+ 2,02 Prozent auf 1,50 GBP), ConvaTec (+ 1,07 Prozent auf 2,45 GBP), Entain (+ 1,05 Prozent auf 9,79 GBP) und Glencore (+ 1,05 Prozent auf 4,64 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-4,49 Prozent auf 7,01 GBP), RS Group (-3,98 Prozent auf 7,91 GBP), IMI (-3,60 Prozent auf 15,54 GBP), Mondi (-2,80 Prozent auf 14,95 GBP) und Smurfit Kappa (-2,78 Prozent auf 34,85 EUR).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 12 862 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 195,439 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at