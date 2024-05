Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,06 Prozent auf 38 441,54 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,378 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,453 Prozent auf 39 028,99 Punkte an der Kurstafel, nach 38 852,86 Punkten am Vortag.

Bei 38 413,67 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 716,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1,51 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 386,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 996,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 33 093,34 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 1,93 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 077,40 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 0,66 Prozent auf 271,62 USD), Apple (+ 0,16 Prozent auf 190,29 USD), Johnson Johnson (+ 0,04 Prozent auf 144,44 USD), Amazon (-0,07 Prozent auf 182,02 USD) und Travelers (-0,14 Prozent auf 210,07 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-3,76 Prozent auf 484,72 USD), Intel (-2,99 Prozent auf 30,13 USD), Caterpillar (-2,41 Prozent auf 338,11 USD), Boeing (-1,96 Prozent auf 171,65 USD) und Dow (-1,79 Prozent auf 57,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 942 227 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,946 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at