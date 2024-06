Schwache Performance in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

In New York stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,18 Prozent leichter bei 39 095,19 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,175 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,145 Prozent tiefer bei 39 107,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 39 164,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 39 088,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39 443,60 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,228 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wies der Dow Jones 38 852,86 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 807,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der Dow Jones noch bei 33 852,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,66 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,30 Prozent auf 258,67 USD), Goldman Sachs (+ 1,47 Prozent auf 452,53 USD), Intel (+ 1,45) Prozent auf 31,04 USD), Caterpillar (+ 1,40 Prozent auf 332,06 USD) und American Express (+ 1,39 Prozent auf 231,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-20,15 Prozent auf 75,21 USD), Walt Disney (-3,42 Prozent auf 98,68 USD), Travelers (-1,74 Prozent auf 203,34 USD), Amazon (-1,57 Prozent auf 194,74 USD) und McDonalds (-1,48 Prozent auf 254,35 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Nike-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10 042 902 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,91 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

