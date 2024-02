Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 verliert derzeit an Wert.

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,44 Prozent auf 17 536,34 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,292 Prozent fester bei 17 664,44 Punkten, nach 17 613,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 17 680,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 475,43 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 16 305,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 154,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 12 464,51 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,00 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 17 682,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 6,99 Prozent auf 3,45 USD), JDcom (+ 6,92 Prozent auf 23,94 USD), Align Technology (+ 6,40 Prozent auf 293,21 USD), Moderna (+ 4,01 Prozent auf 99,32 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 3,79 Prozent auf 23,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen MercadoLibre (-4,23 Prozent auf 1 699,76 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,75 Prozent auf 167,69 USD), Charter A (-3,40 Prozent auf 293,32 USD), Adobe (-3,36 Prozent auf 609,32 USD) und Synopsys (-3,20 Prozent auf 541,24 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 11 606 628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

