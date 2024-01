Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 14 656,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,843 Prozent leichter bei 14 641,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 765,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 694,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 639,71 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14 305,03 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 059,47 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 10 386,98 Punkten auf.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Taylor Devices (+ 4,93 Prozent auf 23,19 USD), Corcept Therapeutics (+ 3,19 Prozent auf 24,93 USD), Daktronics (+ 2,93 Prozent auf 8,79 USD), Sangamo Therapeutics (+ 2,28 Prozent auf 0,57 USD) und AmeriServ Financial (+ 1,85 Prozent auf 3,30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Lifetime Brands (-7,80 Prozent auf 6,74 USD), Cutera (-7,76 Prozent auf 3,09 USD), Anglo American (-5,62 Prozent auf 18,58 GBP), MicroStrategy (-5,33 Prozent auf 648,63 USD) und Harmonic (-5,31 Prozent auf 12,48 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 081 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

2024 weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at