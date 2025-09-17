Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Intuit-Investition im Blick
|
17.09.2025 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intuit-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Intuit-Aktie bei 644,82 USD. Bei einem Intuit-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,551 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuit-Aktie auf 651,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 010,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,00 Prozent vermehrt.
Intuit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.09.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.08.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
22.08.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)