Intuit Aktie

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

Intuit-Investition im Blick 17.09.2025 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intuit-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intuit-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Intuit-Aktie bei 644,82 USD. Bei einem Intuit-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,551 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuit-Aktie auf 651,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 010,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,00 Prozent vermehrt.

Intuit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

