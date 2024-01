Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

Am Dienstag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 14 944,35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,431 Prozent schwächer bei 14 908,26 Punkten, nach 14 972,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 15 004,35 Punkte, das Tagestief hingegen 14 863,81 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 813,92 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 567,98 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, einen Stand von 11 079,16 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,21 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 063,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geospace Technologies (+ 6,70 Prozent auf 14,98 USD), Corcept Therapeutics (+ 6,08 Prozent auf 24,61 USD), Veeco Instruments (+ 5,11 Prozent auf 29,80 USD), JetBlue Airways (+ 4,91 Prozent auf 5,13 USD) und Rambus (+ 4,40 Prozent auf 68,87 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Cutera (-10,43 Prozent auf 3,35 USD), Sangamo Therapeutics (-9,37 Prozent auf 0,47 USD), Microvision (-7,41 Prozent auf 2,25 USD), Lifetime Brands (-7,38 Prozent auf 7,53 USD) und Harvard Bioscience (-6,53 Prozent auf 4,58 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 761 385 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert mit 4,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at