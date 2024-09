Schwache Performance in Wien: ATX gibt letztendlich nach

Der ATX gab sich am Abend schwächer.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,65 Prozent tiefer bei 3 552,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 117,667 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,051 Prozent höher bei 3 577,99 Punkten in den Handel, nach 3 576,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 610,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 552,86 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,791 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 561,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, lag der ATX noch bei 3 612,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 149,33 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,13 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 4,71 Prozent auf 28,48 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,98 Prozent auf 25,80 EUR), Lenzing (+ 0,49 Prozent auf 30,65 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 59,15 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,11 Prozent auf 89,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-2,50 Prozent auf 17,52 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,99 Prozent auf 29,55 EUR), Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 8,59 EUR), Erste Group Bank (-1,43 Prozent auf 46,80 EUR) und Verbund (-1,18 Prozent auf 75,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 3 758 483 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,838 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

