Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsstart im Minus

Am Dienstag steht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,37 Prozent im Minus bei 3 146,87 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 108,582 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 3 159,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 158,47 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 146,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 160,05 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 3 182,55 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 3 156,30 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2022, den Stand von 2 789,63 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,406 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 25,55 EUR), DO (+ 0,91 Prozent auf 111,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,15 Prozent auf 33,12 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,11 Prozent auf 18,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen BAWAG (-3,69 Prozent auf 43,30 EUR), Lenzing (-1,21 Prozent auf 36,65 EUR), Raiffeisen (-0,74 Prozent auf 13,40 EUR), AT S (AT&S) (-0,54 Prozent auf 25,74 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,50 Prozent auf 118,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die BAWAG-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 107 624 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 29,252 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

