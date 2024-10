Schwache Performance in Zürich: SLI in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 1 979,14 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,162 Prozent stärker bei 1 988,24 Punkten, nach 1 985,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 988,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 977,58 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,235 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.09.2024, einen Stand von 1 940,84 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, bei 1 970,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 720,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 12,23 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 3,29 Prozent auf 116,25 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 37,65 CHF), Temenos (+ 0,97 Prozent auf 62,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,86 Prozent auf 513,80 CHF) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 266,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-2,22 Prozent auf 1 255,50 CHF), VAT (-2,09 Prozent auf 407,70 CHF), Sika (-1,99 Prozent auf 255,80 CHF), Lonza (-1,92 Prozent auf 521,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,80 Prozent auf 49,05 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 844 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 227,857 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Titel

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

