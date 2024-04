Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Handelsende im Minus

Wenig verändert zeigte sich der SLI am dritten Tag der Woche.

Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 1 885,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,493 Prozent auf 1 897,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 888,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 897,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 867,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,251 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 1 906,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, betrug der SLI-Kurs 1 774,90 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 1 756,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 1,36 Prozent auf 4 031,00 CHF), VAT (+ 1,26 Prozent auf 490,20 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 224,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 42,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,91 Prozent auf 475,10 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams (-2,85 Prozent auf 1,04 CHF), UBS (-2,73 Prozent auf 27,07 CHF), Geberit (-2,04 Prozent auf 507,80 CHF), Sandoz (-2,00 Prozent auf 25,48 CHF) und Julius Bär (-1,94 Prozent auf 51,68 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 668 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,881 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

