Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,90 Prozent schwächer bei 1 949,55 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,233 Prozent tiefer bei 1 962,62 Punkten in den Handel, nach 1 967,21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 948,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 969,13 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 10.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 928,69 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 10.10.2024, bei 1 978,22 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.01.2024, einen Stand von 1 774,90 Punkten auf.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 2,05 Prozent auf 119,20 CHF), Sonova (+ 1,30 Prozent auf 302,80 CHF), VAT (+ 0,97 Prozent auf 342,60 CHF), Alcon (+ 0,65 Prozent auf 76,88 CHF) und Sika (+ 0,37 Prozent auf 218,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-1,94 Prozent auf 29,78 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 267,20 CHF), Zurich Insurance (-1,63 Prozent auf 531,20 CHF), Holcim (-1,55 Prozent auf 87,68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,44 Prozent auf 49,25 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 914 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 226,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

