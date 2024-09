Schwache Performance in Zürich: SMI sackt zum Start ab

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,27 Prozent leichter bei 11 932,07 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,429 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,305 Prozent tiefer bei 11 928,27 Punkten, nach 11 964,71 Punkten am Vortag.

Bei 11 916,32 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 941,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,256 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 11 865,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 072,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 972,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,82 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 0,98 Prozent auf 80,26 CHF), UBS (+ 0,95 Prozent auf 24,42 CHF), Richemont (+ 0,84 Prozent auf 119,90 CHF), Geberit (+ 0,57 Prozent auf 530,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 46,31 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-2,47 Prozent auf 96,37 CHF), Lonza (-0,80 Prozent auf 543,00 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 114,60 CHF), Sonova (-0,40 Prozent auf 296,30 CHF) und Swisscom (-0,37 Prozent auf 545,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 238 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 242,964 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at